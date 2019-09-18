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中國羽賽5組台將晉級 戴資穎周天成拚8強門票

最新更新：2019/09/18 22:37

（中央社記者黃巧雯台北18日電）BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列的中國羽球公開賽明天繼續在常州進行16強賽事，將有5組台將接力登場，台灣羽球一姐戴資穎、台灣羽球一哥周天成將領軍爭奪8強門票。

世界排名第4的戴資穎今天首戰以21比9、21比16輕取馬來西亞女將謝抒芽，闖進16強賽，明天將在壓軸出戰日本女將大堀彩，雙方過去5度碰頭，戴資穎取得5戰全勝絕對優勢。

世界排名第2的周天成與世界排名第29的「羽球王子」王子維明天將在男單16強賽事分頭出擊，兩人同樣遭遇到中國選手的挑戰，周天成將迎戰黃宇翔，生涯4度對決，兩人各拿2勝，不分高下，而王子維將對決世界第5的諶龍。

另2組男雙組合王齊麟與李洋、「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯明天都將遇到世界排名前10的好手，其中世界排名第10的「麟洋配」將出戰世界第5的日本組合遠藤大由與渡邊勇大。

楊博涵與盧敬堯將與世界第7的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）交手，過去3度過招，「楊肉盧」以1勝2敗暫居下風。（編輯：黃世雅）1080918

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