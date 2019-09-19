加拿大冰舞金童玉女宣布退役 總理推文致謝[影]

兩度贏得冬季奧運冰舞金牌的加拿大花式滑冰名將薇楚（右）和莫伊爾（左）宣布退役。（圖取自twitter.com/tessavirtue）

（中央社蒙特婁18日綜合外電報導）兩度贏得冬季奧運冰舞金牌的加拿大花式滑冰名將薇楚（Tessa Virtue）和莫伊爾（Scott Moir）宣布退役，兩人在推特上傳影片感謝粉絲支持，加拿大總理杜魯道也推文感謝他們。

英國廣播公司（BBC）和法新社等媒體報導，這對冰舞金童玉女在2010年溫哥華冬季奧運奪金，終結歐洲國家選手自1976年冰舞成為冬季奧運項目以來的連霸戰績，成為家喻戶曉的明星組合。

他們在2014年索契冬季奧運敗給美國組合戴維斯（Meryl Davis）和懷特（Charlie White）飲恨居次，不過2018年在平昌冬季奧運再度奪下金牌。

30歲的薇楚在推特的告別影片中說：「經過了22年，感覺現在是離開這項運動的時候了。」

32歲的莫伊爾也在影片中說：「新一代滑冰選手將會開闢新的道路，打破我們所有紀錄，我們等不及為他們加油。」他還說：「我們會在那裡看著。」

退役消息一出，冰迷紛紛留言表達謝意與不捨。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也推文說：「薇楚和莫伊爾謝謝你們，感謝你們帶給我們的驕傲，也感謝你們啟發全國各地許多孩子追逐夢想，冰場上和場外皆是。」

薇楚和莫伊爾是在1997年開始一起滑冰，除了冬季奧運兩金一銀，也聯手贏得3屆世錦賽冠軍，以及8屆加拿大全國錦標賽冠軍，一路來累積大批粉絲。

兩人在社群媒體上有許多跟隨者，他們在冰上的默契與化學反應引發交往傳聞，但兩人雙雙否認。

莫伊爾去年曾告訴麥克林氏雜誌（Maclean's Magazine）：「友情成分居多，我們工作關係非常緊密。我們為此感到非常自豪。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080919