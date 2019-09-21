世界盃橄欖球賽 愛爾蘭隊盛讚日本表現

（中央社東京21日綜合外電報導）世界盃橄欖球賽昨天開幕，地主國日本旗開得勝，世界排名第一的愛爾蘭隊球員今天說，日本隊無畏地主國壓力，昨天打出一場高品質比賽，且陣中多位球員對愛爾蘭隊來說將成威脅。

日本放送協會（NHK）報導，首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）昨天在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊。

日本隊隊長李契（Michael Leitch）今天在東京都內舉行記者會說，雖然比賽過程也有緊張的地方，但確實是一場令人愉快的比賽。

他還說，未來的對手為了對付日本隊，可能會大量使用踢球，為了因應這樣的情況，如何使用拿到的球將成重點。

日本將於28日碰上世界排名第一的愛爾蘭，李契指出，他們將碰上的是世界最強大的一道牆，「我們能把自己的強處展現到什麼程度很重要，會確實做好準備」。

日本隊主力選手田村優說，開幕戰能獲得想要的結果，讓他們鬆了一口氣；雖然比賽過程中有失誤，緊張到覺得自己快死了，但仍然很開心，希望接下來也能在隊友齊心協力下贏得勝利。

愛爾蘭隊今天也舉行記者會，有選手談到日本隊昨天在開幕戰的表現說，日本隊在身為主辦國的壓力下，打出一場非常高品質的比賽，也是一場讓人印象深刻的比賽。

另一名愛爾蘭選手看了日本選手松島幸太朗昨天3次達陣的表現後說，非常棒，「對我們來說是非常危險的選手」。

愛爾蘭隊教練也說，李契是非常有經驗且表現穩定的選手，能在重要的情況下有很棒的表現，「對我們來說將成威脅」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1080921