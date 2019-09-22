派克斯頓6局好投加史丹頓開轟 洋基擊退藍鳥

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天強投、豪打聯手出擊，在派克斯頓（James Paxton）6局0責失及史丹頓（Giancarlo Stanton）開轟帶領下，以7比2擊退多倫多藍鳥。

這場比賽藍鳥在3局上半先馳得點，4下洋基史丹頓的二壘安打先幫球隊扳平比數，隨後他靠福特（Mike Ford）的安打跑回超前分。

史丹頓在6局下半瞄準一記變速球，將球轟到左外野方向深遠處並上到看台，這是他本季第2支全壘打。史丹頓因為右膝扭傷，本季缺席73場比賽，今天是他傷癒歸隊第3場比賽。

史丹頓今天3打數2安打，是他本季第3次有單場兩支以上安打演出的表現，但他在1局上半遭到三振，當時他對主審的判決做出抗議，洋基總教練布恩（Aaron Boone）同樣對判決不滿，並因此被三壘裁判趕出場。

洋基先發投手派克斯頓今天收下生涯新高的先發10連勝，且紀錄仍在延續中。本季戰績15勝6敗的他，今天賞給對手7次三振，沒有投出保送，被打出3支安打，丟掉1分但非自責分，投了87球中，有26個是曲球。

派克斯頓7月出賽5場全部吞敗，之後這段連勝期間，他投60局就三振68名打者，只被打出35支安打，防禦率僅2.25，讓他本季的防禦率從4.72降到3.73。

洋基今天贏球，戰績101勝55敗，勝差只落後全聯盟戰績最佳的休士頓太空人1.5場，太空人稍後將在主場迎戰洛杉磯天使。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080922