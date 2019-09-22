余德龍開轟超前安興奮到發抖 近兩年首度MVP

（中央社記者謝靜雯桃園22日電）中職Lamigo桃猿隊余德龍近年出賽機會減少，但把握機會表現，今天與中信兄弟隊交手，7局睽違2年開轟，8局敲出超前比分安打，率隊拿勝，他直呼「興奮到一直發抖」。

余德龍守備位置多元，在球隊中被定位為工具人，但近兩年出賽數銳減，去年整季僅出賽39場，今年出賽數還不到50場，他表示不會因為出賽機會少而有什麼不同的想法，在二軍時想著是不是還沒有做好準備，平時若沒有出賽，會和其他野手討論擊球的感覺。

余德龍隨時準備好等機會，桃猿隊今天在主場桃園棒球場與中信兄弟隊交手，7局1比4落後時，廖健富、林承飛、余德龍連3打席開轟，單局3轟將比數追至4比4平手，余德龍8局滿壘時再敲出關鍵安打，一棒送回2分，幫助球隊以6比4拿下勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）。

余德龍表示，7局代打上場，想著前面兩棒都打全壘打，自己應該不可能，但打到球當下就知道是全壘打，「很興奮也很開心，一直發抖」，8局敲出超前比分安打時，也在發抖。

余德龍上一次在一軍開轟為2017年8月13日，睽違2年多再開轟，為生涯第11轟，也是近兩年來首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊總教練洪一中表示，7局選擇換余德龍代打，主要考量為詹智堯與左打的對戰數據，球員可以寫下隊史首度單局連3打席開轟紀錄也很意外。（編輯：張銘坤）1080922