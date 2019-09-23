亞錦球團放行旅外名單公布 正選10/3確定

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華棒球協會今天召開選訓會議，整理出35人名單供教練團追蹤參考，旅外且球團同意放行的球員包括林子偉、張育成及胡智為，列管旅外球員則有江少慶，正選名單預計10月3日公布。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中開打，中華培訓隊9月16日起開始集訓，中華民國棒球協會今天召開選訓會議，討論球員名單。

棒協表示，亞錦賽部分旅外球員與國內職棒球員，須等待世界12強棒球賽中華隊名單確認後才能確定是否參賽，若名單重疊，考量球員身體狀況，假如只能擇一參賽，將會要求以12強賽為優先。

今天會中整理出35人名單供教練團追蹤，國內外職業球員大部分皆獲得母隊同意，獲同意選手投手部分，教士隊宋文華、費城人隊林鋅杰目前也跟著亞錦中培隊練球，另外還有道奇隊鄭浩均、響尾蛇隊林凱威、巨人隊鄧愷威、小熊隊胡智為、旅日歐力士隊張奕，中職富邦悍將隊陳仕朋。

已獲母隊同意的旅外、中職球員，捕手有巨人隊張進德、印地安人隊朱立人，內野手紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成、中職味全龍隊李凱威。

列管球員部分，投手有旅美印地安人隊江少慶、中職統一獅隊施子謙，外野手有獅隊蘇智傑、林安可。（編輯：張雅淨）1080923