混雙台灣內戰 王齊麟程琪雅晉南韓羽賽會內賽

（中央社記者黃巧雯台北24日電）南韓羽球公開賽今天首日混雙會外賽上演台灣內戰，王齊麟與程琪雅今天聯手以21比16、18比21、21比14擊敗李洋與楊景惇，收下會內賽門票，也是混雙唯一晉級會內賽的台將。

總獎金40萬美元（約新台幣1251萬元）南韓羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今天在仁川點燃戰火，首日進行會外賽，共有11組台將登場爭取會內賽門票，重返世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成預計明天會內賽才會上陣。

王齊麟與李洋在前一站中國羽球公開賽男雙16強賽遭到淘汰，本週轉戰南韓公開賽，男雙會內賽明天登場，今天分別搭檔程琪雅、楊景惇在混雙會外賽碰頭，上演台灣內戰。

王齊麟與程琪雅首局以21比16逆轉搶下後，李洋與楊景惇次局展開反擊，以21比18扳平戰局。

王齊麟與程琪雅在決勝局一度陷入2比4落後，隨後拉出5比0攻勢，一舉甩開對手，最終以21比14獲勝，收下會內賽門票。

世界排名第45的台灣羽球好手白馭珀下半年回歸單打後，曾在7月俄羅斯羽球公開賽封后，這也是相隔3年多以來的首冠，但從世界羽球錦標賽、台北及越南羽球公開賽，連3站都在第2輪止步。

白馭珀這次南韓公開賽從會外賽出發，首輪出戰世界排名第219名的加拿大選手凱瑟琳．蔡（Catherine Choi），未遭遇對手太多抵抗，僅花29分鐘，以21比8、21比10勝出，輕鬆晉級會內賽。（編輯：張芷瑄）1080924