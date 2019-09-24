第3節遭逆轉 中華女籃亞洲盃惜敗南韓

（中央社記者龍柏安台北24日電）2019亞洲盃女籃賽，領先大半場的中華女籃，第3節遭南韓逆轉戰局，加上第4節黃凡珊最後24秒上籃放槍，葬送追分契機，終場以44比48不敵對手，也吞下今年亞洲盃女籃賽首敗。

2019亞洲盃女籃賽在印度班加羅爾舉行，這也是攸關2020東京奧運資格的前哨戰，在A級取得前7名的隊伍，加上B級冠軍，將可取得11月資格賽門票。

本屆亞洲盃A級共有8隊，中華隊與日本、南韓、地主印度同屬A組，而澳洲、紐西蘭、中國與菲律賓則在B組，僅分組第1可直接取得4強門票，分組第2則要和另一組排名第3的球隊進行附加賽，贏家才能挺進4強，若不幸落敗就只能爭第5。

中華女籃今天徹底壓制南韓火力，上半場讓對手3分線外7投0中，一度以24比22取得微幅領先。

沒想到守了半場好球的中華隊，第3節讓對手找回3分準心，讓南韓單節3分球4投中2，加上自己進攻不順，在最後1分27秒讓南韓朴慧真投進超前分，這也成了全場輸贏的分水嶺。

前3節打完，中華隊僅以35比39落後，可惜決勝局火力依舊沒有回溫，開賽後4分鐘僅靠鄭伊秀拿下2分，最多落後6分，加上最後關頭關鍵防守籃板沒能掌握，黃凡珊最後的上籃失手，也宣告反撲無望。

中華隊今天落敗後，明天晚間6時將碰上尋求4連霸的日本隊，預料將會是場苦戰。（編輯：張雅淨）1080924