張奕投4局失3分吞第4敗 陽岱鋼替補吞2K

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日歐力士隊投手張奕，休息12天後再回一軍先發，今天與火腿隊交手，總計投4局失3分，近4場出賽投不滿5局，吞下本季第4敗；巨人隊野手陽岱鋼今天替補上場，苦吞2次三振。

張奕近期先發出賽，表現不算理想，11日與羅德隊交手，僅投1.1局失掉4分責失分；休息12天後，今天再扛先發，首局就有狀況，被首名打者大田泰示敲出安打，2人出局後投出保送，再被敲出安打，滿壘時投出保送、先失1分。

張奕2局讓打者3上3下，3局再有狀況，1人出局後先被敲出安打，2人出局後投出保送，接著被清宮幸太郎敲出三壘打，再失2分，4局2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出游擊方向飛球出局，沒有多掉分數。

張奕用球數偏多，今天投4局花了92球，被敲5支安打，投出3次保送、2次三振，失掉3分皆為責失分，近4場先發出賽都沒能投滿5局，歐力士隊今天打線受制，直到8局靠著陽春砲拿下分數，終場以1比3吞敗，張奕承擔敗投。

巨人隊今天與阪神隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，7局代打上場吞下三振，後接替守右外野，9局打擊機會再吞下三振，今天總計2打數都吞K，賽後打擊率2成78。

今天比賽阪神隊首局靠著接連保送、安打、高飛犧牲打先馳得點，6局糸原健斗適時安打拿下第2分，梅野隆太郎再補上2分砲，單局攻下3分、拉開領先差距，7局再靠福留孝介陽春砲多添保險分，巨人隊打線受制，終場以0比5吞敗。（編輯：屈享平）1080924