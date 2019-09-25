下半場崩盤 中華女籃亞洲盃不敵日本

（中央社記者龍柏安台北25日電）中華女籃今天又只打了半場好球，面對尋求亞洲盃女籃4連霸的強豪日本隊，中華隊下半場僅拿下16分，反讓日本豪取51分，終場以49比78吞下今年亞洲盃小組賽2連敗。

2019亞洲盃女籃今年依舊在印度的班加羅爾舉行，中華隊昨以4分之差惜敗南韓，今天面對日本，沒能守住上半場領先優勢，遭對手下半場一口氣逆轉戰局。

中華隊射手黃鈴娟今天3分球7投4中，攻下全隊最高的12分，無奈全隊守不住曾打過美國女子職籃（WNBA）的長人渡嘉敷來夢，讓她一人就攻下最高的19分、11籃板，加上高田真希也挹注19分、8籃板，兩人也成了中華隊禁區最大的痛。

上半場中華隊成功壓制日本隊外線，讓對手3分線外6投盡墨，加上第2節拉出21比6攻勢，半場打完中華隊一度以33比27取得領先。

不料雙方易籃後戰況丕變，下半場日本開局就拉出一波15比1的強攻，不僅後來居上，也一口氣拉開差距，日本單節就海灌27分，最後以29分之差拿下勝利。

中華隊雖苦吞小組賽2連敗，不過只要明晚擊敗地主印度，將可以分組第3之姿晉級，也確保一定可以取得11月奧運資格賽的亞大區預選賽。（編輯：謝雅竹）1080925