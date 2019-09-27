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水手國王生涯最終戰 球迷歡呼聲中謝幕

最新更新：2019/09/27 15:51

（中央社記者楊啟芳台北27日電）美國職棒西雅圖水手隊王牌投手耶南德茲今天對奧克蘭運動家投出生涯最後一役，雖然吞下敗投，不過仍贏得全場球迷的掌聲與感謝，15年傳奇生涯就此謝幕。

耶南德茲（Felix Hernandez）1986年出生於委內瑞拉，去年才歸化為美國公民，綽號為「國王」。耶南德茲2003年加盟水手隊，開啟了職業生涯，2005年首度登上大聯盟，當時只有19歲。

耶南德茲從2006年到2015年為止，每季都先發30場以上，是水手陣中王牌投手。其中2009年拿下19勝5敗，防禦率僅2.49，有217次奪三振，拿下美聯勝投王；隔年以13勝12敗、防禦率2.27、232次奪三振的成績，奪美聯賽揚獎及防禦率王。

耶南德茲2017年曾代表委內瑞拉打世界棒球經典賽，不過也是從這年開始防禦率突破4，當年拿下6勝5敗，防禦率4.36。近年耶南德茲受大小傷勢影響，身手不如以往，去年成績為8勝14敗，防禦率5.55。

耶南德茲生涯有11度擔任球隊開幕戰先發，從2009年開始連續10個球季，為史上第7人，直到今年開幕戰中斷。耶南德茲5月時剛達成生涯2500次奪三振里程碑，不過即將在今年球季後退休，結束傳奇的15年大聯盟生涯。

水手隊今天對上運動家的比賽，耶南德茲生涯最後一次登板，主投5.1局被敲5支安打，投4次保送、3次三振，失3分，沒有得到隊友火力支援，水手以1比3落敗，耶南德茲也吞下敗投，本季1勝8敗，防禦率6.40。

耶南德茲退場時與教練、隊友擁抱，全場球迷都起立為他鼓掌，並高舉感謝標語，耶南德茲也含淚脫帽與球迷致意，15年大聯盟生涯畫下句點。（編輯：吳協昌）1080927

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