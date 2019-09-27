周思齊一手策畫展覽 介紹台灣傳奇能高棒球隊

中職中信兄弟隊球員周思齊（圖）一手策畫「被遺忘的棒球－能高傳奇展」，他表示，雖然近100年前的資料不好找，不過也有發現有趣的故事。（台中市棒球教育基金會提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職中信兄弟球員周思齊一手策畫的「被遺忘的棒球－能高傳奇展」已經於台中棒球故事館展覽，周思齊表示，雖然近100年前的資料不好找，不過也有發現有趣的故事。

近幾年因為電影KANO，讓大家重新認識日治時期嘉農棒球隊進軍甲子園的輝煌歷史。不過在嘉農棒球隊之前，1921年花蓮地區就有一支全數以台灣阿美族所組成的高砂棒球隊，後來演變為能高棒球隊。

能高棒球隊存在時間不長，但是對台灣棒球發展有深遠影響，嘉農棒球隊也因此在組隊時，納入原住民族選手。能高棒球隊發展歷史中，曾受邀去日本比賽，在當地掀起「能高旋風」，一些優秀選手被挖角到日本就讀高中，並進入大學，後續加入日本職棒。

這支近100年前的傳奇球隊歷史，透過「被遺忘的棒球－能高傳奇展」呈現，在台中洲際棒球場旁的台中棒球故事館展出，展期至2020年2月29日。此展覽為中信兄弟球員周思齊一手策畫，球芽基金會及台中市棒球教育基金會共同舉辦。

出生於花蓮的周思齊表示，「這是我從小的生長環境、很靠近我的一個故事，在成長過程當中，慢慢蒐集到更多的能高故事，我發現它對台灣棒球歷史文化的重要性其實滿多的。」

周思齊坦言，因為資料不太好找，台灣幾乎沒有東西留下，「不過日本有不少報導可以去找，要一本一本雜誌、一篇篇報導去看。」周思齊表示，台灣部分要從後代回憶拼湊，但還是得找資料佐證，加上耆老隨著時間一個一個離開，都是在跟時間賽跑。

不過找資料過程中，周思齊也發現有趣的地方。他指出，能高棒球隊的時間跟嘉農棒球隊有重疊，所以查資料時也可能同時看到吳明捷（嘉農王牌投手）、吳昌征等人的資料。（編輯：吳協昌）1080927