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鄧愷威亞錦集訓練投令人驚豔 下個球季拚3A

最新更新：2019/09/30 17:21
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威29日向亞錦中華培訓隊報到，30日現身牛棚練投，他自評今年心理層面更成長，明年球季設下高標，盼能升到小聯盟3A。中央社記者謝靜雯台中攝　108年9月30日
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威29日向亞錦中華培訓隊報到，30日現身牛棚練投，他自評今年心理層面更成長，明年球季設下高標，盼能升到小聯盟3A。中央社記者謝靜雯台中攝　108年9月30日

（中央社記者謝靜雯台中30日電）旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威，昨天向亞錦中華培訓隊報到，今天牛棚練投，投手教練黃欽智直言「驚豔」；鄧愷威自評今年心理層面更成長，明年球季設高標，盼能升到小聯盟3A。

鄧愷威2017年加盟美職明尼蘇達雙城隊，今年球季從小聯盟1A出發，7月底被交易至舊金山巨人隊，也有1A出賽紀錄；鄧愷威表示，季中轉隊，剛開始有點放不開，但丟完1、2場比賽後，跟隊友變熟，新環境適應不會有太大問題。

鄧愷威今年球季總計出賽14場（13場先發）總計投79.2局失掉14分責失分，戰績7勝、沒有敗績，出賽防禦率1.58、表現不錯；鄧愷威表示，今年球季表現有超乎季初設下的目標，「不足的地方很多，但也進步很多」。

鄧愷威表示，今年球季最大的不同，除了球技上的進步，主要是心理層面，「去年常常被裁判、隊友失誤影響心情，節奏亂掉，但我覺得今年這方面調整的蠻好的」，他也給明年球季設下高標，希望在球季結束前可以升上小聯盟3A。

球季結束回到台灣之後，鄧愷威持續維持訓練，27日先有牛棚練投，昨天正式向亞洲棒球錦標賽中華培訓隊報到，今天在台體大棒球場練球，也有進牛棚練投，「狀況還在調整中」。

亞錦中華隊投手教練黃欽智表示，目前在陪訓隊中的4名旅外投手，教士隊宋文華、費城人隊林鋅杰調整進度較快，10月2日與中職味全龍隊交流賽就會出賽，皇家隊王志庭和鄧愷威則會再多給他們一點時間。

黃欽智表示，今天牛棚看到鄧愷威投球讓人驚豔，「難怪他可以在小聯盟投出好成績，不管直球、變化球都有一定的水準」；黃欽智表示，此次亞錦賽攸關奧運資格賽門票，所以特別的看重，才會希望藉重旅外球員補強戰力，但一切都要等10月3日正選名單公布才會確定。

鄧愷威對亞錦賽很期待，從國小開始打球，僅在高中當過一次國手，如果此次有機會披上成棒國家隊戰袍，「蠻興奮的，很高興可以為國家爭光」。（編輯：方沛清）1080930

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