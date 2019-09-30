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柏林馬拉松661名台灣跑者參賽 創歷來紀錄

最新更新：2019/09/30 20:01
柏林馬拉松29日登場，駐德代表謝志偉在開賽前鼓勵台灣選手，期待他們突破個人最佳成績。中央社實習記者黃靖貽柏林攝　108年9月30日
柏林馬拉松29日登場，駐德代表謝志偉在開賽前鼓勵台灣選手，期待他們突破個人最佳成績。中央社實習記者黃靖貽柏林攝　108年9月30日

（中央社實習記者黃靖貽柏林30日專電）柏林馬拉松29日登場。在這個外貿協會贊助的國際賽事，沿途可見台灣精品的標誌，今年有661名跑者來自台灣，人數打破往年紀錄。

柏林馬拉松每年9月底舉行，是世界6大馬拉松之一。由於地勢平緩，氣候涼爽，加上沿路加油的民眾特別熱情，經常有職業和業餘選手在此創下個人最佳成績，號稱最速賽道。

中華民國對外貿易發展協會今年第5度贊助柏林馬拉松。選手家屬與駐德代表處的員工特地組成加油隊，在40公里處標誌台灣精品的大拱門旁揮舞中華民國國旗，多位台灣選手身穿有國旗配色和台灣字樣的上衣跑完全程。

台灣今年共有661名選手參賽，人數超過以往。駐德代表謝志偉說，參加柏林馬拉松的台灣選手人數逐年增加，顯示國民對參與國際運動賽事愈來愈熱情。

今年柏林馬拉松共有近4萬7000名選手參賽，男子組冠軍衣索比亞籍的貝寇爾（Kenenisa Bekele）以2小時01分41秒跑完全程，差2秒打破世界紀錄。

台灣長跑好手曹純玉跑出2小時34分18秒，名列女子組第15名，打破女子全國紀錄。這是台灣選手第一次在歐洲的馬拉松刷新全國紀錄，不過仍未達到明年東京奧運的參賽標準。（編輯：郭中翰）1080930

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