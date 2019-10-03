女籃戰績創隊史最差 黃鈴娟：內線需補強

（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華女籃在2019亞洲盃女籃賽以第6名作收，寫下隊史最差，歸化球員議題再度掀起討論。射手黃鈴娟今天表示，由於身高有落差，中華隊需要一名內線可與對手對抗的球員。

中華女籃過去在亞洲盃都是4強固定班底，但在澳洲、紐西蘭加入後，情勢急轉直下，2017年首度跌出4強之外，上屆靠著擊敗紐西蘭，保住第5，但兩隊今年再度碰頭，中華隊敗下陣來，僅拿下第6名，寫下隊史最差。

黃鈴娟今天出席108學年度大專校院體育運動社團幹部研習營記者會時表示，雖然這次亞洲盃集訓時間不長，她認為球員間整體默契並無太大問題，但未來在籃板、失誤等方面，需設法減少。

黃鈴娟提到，後續將放眼今年11月東京奧運亞大區資格賽，需針對分組對手日本、澳洲進行研究，思考如何與其對抗。

教育部體育署補助大專院校體育總會首度擴大舉辦「大專校院學生體育運動社團幹部研習營」，今年9月至12月共舉辦6梯次研習活動，今天邀請明星講師團陣容出席記者會，除了黃鈴娟外，還有美職費城人隊球探王金勇、台中藍鯨女子足球隊包欣玄與中國人纖女排羅儀璟等人。

體育署表示，課程加入雙語教學元素，以及多元實務體驗課程，包括運動傷害防護、潛能激發與領導、團隊管理心理應對等，12月21日更將邀請到揚威美國職棒大聯盟的投手王建民，近距離與學員分享棒球實務。

黃鈴娟透露，屆時也將在課堂上分享如何調適擔任板凳的心情，她以自己過去首度當選國手為例，儘管上場時間不多，但設法維持自己，並把握上場機會，做到教練要求，「那一分鐘或30秒，對一個選手可能就很重要，很可能那30秒就決定你之後表現」。（編輯：吳協昌）10801003