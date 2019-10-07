勇士9局逆轉奪勝 國聯季後賽聽牌[影]

美國職棒大聯盟MLB國聯分區季後賽，看似勝券在握的紅雀9局上陰溝裡翻船遭勇士以3比1逆轉，贏球的勇士在系列賽取得聽牌。（圖取自twitter.com/Braves）

（中央社聖路易6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯分區季後賽，聖路易紅雀前8局完美壓制亞特蘭大勇士打線，不料看似勝券在握的紅雀9局上陰溝裡翻船遭勇士以3比1逆轉，贏球的勇士在系列賽取得聽牌。

聖路易紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）主投7.2局無失分宰制勇士打線，中繼登板的米勒（Andrew Miller）也安全下莊，不料終結者馬蒂內茲（Carlos Martinez）登板砸鍋，9局上遭勇士一舉反攻逆轉輸球。

勇士打線開局遭紅雀投手壓制，8局打完僅敲出4支安打沒有得分，以1分差進入最後一局。

勇士第4棒打者唐納森（Josh Donaldson）9局上面對紅雀終結者馬蒂內茲敲出二壘安打站上得點圈。

儘管隨後兩棒被三振，勇士第7棒的麥坎（Brian McCann）獲得故意四壞球保送後，第8棒打者史萬森（Dansby Swanson）仍敲安送回壘上隊友扳平戰局，接著上場的杜瓦（Adam Duvall）再補上一支安打，幫助勇士9局上以3比1逆轉超前，奠定勝基。

紅雀第3棒打者高史密特（Paul Goldschmidt）9局下敲安試圖扳回顏面仍無力回天。上演逆轉秀贏球的勇士在5戰3勝制系列賽取得聽牌優勢。

勇士左投紐康（Sean Newcomb）投0.1局沒有失分摘下勝投；救援砸鍋的紅雀終結者馬蒂內茲則吞敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081007