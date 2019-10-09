潘威倫締造最多勝紀錄 奪史上首座東山再起獎

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒今天宣布本季「東山再起獎」得主為統一獅潘威倫，成為史上首名得到此獎項的選手。潘威倫去年因傷僅在一軍出賽1場，到今年拿下8勝，更締造了台灣職棒最多勝紀錄。

中華職棒大聯盟於2017年起增設「東山再起獎」，以表揚傷癒成功復出，或是歷經低潮後重新繳出優異表現的球員，不同於其他年度獎項是由記者票選，此獎項為聯盟認定選出，且不一定每年都會有球員得獎。

潘威倫於2003年加入獅隊，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得新人王，且自新人年起，連續8年奪超過10勝。不過，潘威倫在2011年季中遭遇手肘傷勢，2012年展開超過半季的漫長復健過程，只出賽3場。

潘威倫2013年先發出賽20場，拿下6勝9敗，防禦率5.47，是復出後第一個完整球季。不過，潘威倫於2017、2018年，再度受傷勢所苦，去年更是僅出賽1場，直到今年才得以再回到球場。

潘威倫本季拿下自2010年後，最多的單季8勝，且在今年累積生涯143勝，超越陳義信的勝投紀錄，為台灣職棒選手最多。潘威倫曾締造單季16連勝、跨季21連勝等各項「嘟嘟障礙」，更顯現在中華職棒的獨特價值。

中華職棒大聯盟將於10月29日在桃園南方莊園渡假飯店，舉辦「2019年中華職棒頒獎典禮」，表揚選手一整季優異成果，屆時將開放球迷購票進場觀禮，相關資訊會於中華職棒官方粉絲專頁公布。（編輯：張雅淨）1081009