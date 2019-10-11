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中職總冠軍賽定位長中繼 翁瑋均：上場丟就對了

最新更新：2019/10/11 17:01
中職總冠軍賽12日將在桃園棒球場開打，Lamigo桃猿隊此次帶3名新面孔進總冠軍賽，新秀投手翁瑋均（左）定位長中繼，他表示，「上場丟就對了，把最好的表現拿出來」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日
中職總冠軍賽12日將在桃園棒球場開打，Lamigo桃猿隊此次帶3名新面孔進總冠軍賽，新秀投手翁瑋均（左）定位長中繼，他表示，「上場丟就對了，把最好的表現拿出來」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職總冠軍賽明天開打，Lamigo桃猿隊此次帶3名新面孔進總冠軍賽，新秀投手翁瑋均定位長中繼，他表示，「上場丟就對了，把最好的表現拿出來」，大家目標一致要拚總冠軍。

中職總冠軍賽明天在桃園棒球場登場，桃猿隊迎戰中信兄弟隊，昨天中職公布兩隊總冠軍賽28人名單，桃猿隊投手翁瑋均、張明翔和野手陳晨威是首度打中職總冠軍賽。

桃猿隊總教練洪一中表示，張明翔本季一軍出賽數雖然不多，但教練團觀察，他在球季後半段表現，算是目前中繼投手群中表現穩定的戰力。

至於翁瑋均定位，本季雖然一軍多是先發出賽，總冠軍賽定位將是「每場比賽的第2號先發」，若先發投手出狀況，翁瑋均就會上場長中繼，以確保不會影響之後比賽的先發投手調度。

翁瑋均新人年就獲得機會打總冠軍賽，他表示，先前僅從電視看過總冠軍賽，目前還沒感受到總冠軍賽不同的張力，今年上半季表現比較穩定，到了下半季因為想太多，想要求好卻造成反效果，可以被帶入總冠軍賽名單，很感謝教練團的肯定。

桃猿隊今天下午在桃園棒球場安排總冠軍賽前練球，投手教練吳俊良也在牛棚幫忙提醒投手群。翁瑋均表示，主要提醒投球的位置，「教練跟我說，上場丟就對了」，調整等到球季結束後，現階段想辦法把最好的表現出來。（編輯：張雅淨）1081011

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