亞錦日本隊還沒抵台 中華首戰香港業餘主體出戰

2019年第29屆亞洲棒球錦標賽14日起開打，13日在台中舉行開賽記者會。今年日本隊受颱風影響延後來台，中華隊開幕首戰將改與香港隊交手。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年10月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）2019年亞洲棒球錦標賽，日本隊受到颱風影響來台時程，中華隊明天首戰改與香港交手；中華隊總教練李盈南表示，賽程改變多少會影響備戰，首戰先發投手與中心打線，應會以業餘球員為主。

亞洲棒球錦標賽明天於台中洲際棒球場開打，中華隊原訂開幕戰將與日本隊交手，但受到哈吉貝颱風影響，日本隊原訂12日從東京飛來台灣的班機取消，全隊將於今晚搭車到大阪，明天上午從大阪飛到香港轉機到台中。

大會召開會議調整賽程，中華隊明天晚間6時30分預賽首戰改與香港隊交手，中華與日本比賽改至15日晚間6時30分於斗六棒球場舉行，中華隊16日將與斯里蘭卡在斗六棒球場交手。

中華隊總教練李盈南表示，原本以預賽首戰對手是日本隊設定備戰，賽程因為颱風改變，多少會受到影響，但還是想辦法全力搶勝。

亞錦賽中華隊此次陣中有2名具大聯盟資歷的野手，紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成因為球團限制，只有在中華隊與日本、中國、韓國隊交手賽事才會出賽，林子偉和張育成若有出賽，應會扛中心棒次。

明天首戰與香港隊交手，李盈南表示，中心打線應該會以業餘球員陳偉志、姜建銘和林瀚為主，至於旅美巨人隊捕手張進德，會再確認球隊限制後安排，如果沒有限制，不排除以指定打擊出賽。

亞錦賽今天舉行開賽記者會，因為賽程改變，原本購買14日中華與日本比賽門票的球迷，可以持票券至斗六棒球場觀看15日中華與日本比賽，而15日中華與日本賽事門票，也將會在今晚9時開賣。（編輯：林沂鋒）1081013

亞洲棒球錦標賽14日登場 中華隊首戰香港

（中央社記者郝雪卿台中13日電）第29屆亞洲棒球錦標賽將於14日起在台中洲際棒球場登場，台中市運動局今天在記者會中表示，開幕戰因為日本隊受颱風影響行程，而改由中華台北隊對香港隊。

第29屆亞洲棒球錦標賽將於14日起至20日在台中洲際棒球場登場，中華民國棒球協會秘書長林宗成、台灣體育運動大學校長林華韋、台中市運動局長李昱叡等人下午出席在台中市舉辦的記者會勉勵各隊選手，中華台北代表隊總教練李盈南和選手等人也展現信心，要將獎牌留在台灣。

李昱叡表示，這次亞錦賽中獲得前2名的隊伍，將取得2020東京奧運「6搶1資格賽」參賽門票。明晚開幕戰原本安排中華台北隊迎戰日本隊，由於受颱風影響行程，開幕賽將由地主中華台北出戰香港，中華台北與日本的對戰則改為15日晚上在斗六棒球場比賽。

運動局表示，每2年舉辦一次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年起已邁入第29屆，而台中市今年已是第4度迎來這場亞洲棒球盛事，這次有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華台北共8隊參賽，台中市熱情歡迎各地選手到來。

李昱叡說明，明年為2020東京奧運年，棒球項目在睽違12年後重返奧運賽場，這次亞錦賽是擠進東京奧運窄門的管道之一，在賽事中取得前2名的隊伍（已有保留權的主辦國日本除外），將取得明年3月前進奧運「6搶1資格賽」的參賽門票。明晚中華台北出戰香港，歡迎民眾進場為中華隊加油。（編輯：林沂鋒）1081013