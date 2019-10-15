亞錦賽16日戰斯里蘭卡 U18國手陳柏毓先發

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）亞洲棒球錦標賽中華隊明天將在斗六棒球場對戰斯里蘭卡，先發投手預計推U18國手陳柏毓，他表示，最近已經慢慢把狀況調整回來，也希望越級挑戰成棒賽事，能多吸取經驗。

來自北科附工的陳柏毓，之前在U18世界盃表現亮眼，出賽3場包含2場先發，拿下2勝0敗，防禦率僅1.29，是中華隊奪冠的大功臣。

陳柏毓有入選亞錦賽中華隊培訓名單，雖然最初的正選名單沒有他，不過旅日投手張奕辭退後，陳柏毓遞補入選，成為近20年來第3名高中生成為亞錦賽國手，之前2人為2012年曾仁和（在學）、1999年曹錦輝（剛畢業）。

中華隊明天晚間將在斗六棒球場對戰斯里蘭卡，預計推出陳柏毓先發主投。陳柏毓今天表示，前陣子剛向中華隊報到時，其實狀況不是很好，但透過慢慢調整，近期已經較為理想。

陳柏毓還不確定複賽是否會上場，不過他說：「看教練有沒有叫我準備，把自己準備好，教練有需要我再上去，如果沒有上去就在旁邊認真看比賽。」

陳柏毓的爸爸陳炳男為前味全龍球星，陳柏毓表示，爸爸有叮嚀他，因為成棒選手經驗都比高中生好，等級不一樣，「爸爸希望我可以好好觀察對方打者，還有投手在場上面對危機處理的感覺」。

由於陳柏毓和「抗韓英雄」吳昇峰是室友，在中華隊訓練期間，陳柏毓也時常向學長發問，也會問旅美投手林鋅杰、鄧愷威等人，在美國的生活怎麼樣，之後陳柏毓也有望旅外。

陳柏毓笑說：「我有問他們如果在美國無聊怎麼辦，好像都是透過打電動，或是自己找事做。」（編輯：張芷瑄）1081015