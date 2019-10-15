亞錦賽日本隊行程大亂 教頭：沒想到台灣這麼遠

2019亞洲棒球錦標賽14日開打，日本隊受到颱風影響行程大亂，坐巴士、到香港轉機花了1天多才抵台，總教練石井章夫（前左）15日笑說：「沒想到台灣這麼遠。」中央社記者楊啟芳攝 108年10月15日

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）2019亞洲棒球錦標賽日本隊半數球員都有來台打過冬盟，這次受到颱風影響行程大亂，坐巴士、到香港轉機花了1天多才抵台，讓總教練石井章夫笑說：「沒想到台灣這麼遠。」

亞錦賽於14日開打，日本隊原本預定於12日抵達台灣，首日賽程就與中華隊交手，不過日本關東地區受到哈吉貝颱風侵襲影響，沒辦法如期出發，首戰中華隊改對香港隊。

日本隊總教練石井章夫今天表示，球隊13日坐巴士移動到關東住一晚，隔天再搭飛機到香港，轉機到台灣，晚上10點多才抵達。石井章夫笑說：「沒想到台灣這麼遠，好不容易才抵達，也感謝大會為了我們改賽程，雖然會累，但相信選手應該沒有問題。」

這次亞錦賽日本隊由業餘菁英組成，近半數球員來台打過冬季聯盟，石井章夫也兩度帶隊打過冬盟，在斗六棒球場進行過不少比賽。石井章夫表示，「之前來台灣參加過比賽，球員和工作人員都對斗六的狀況有些了解，這次來看雖然稍微改變了，但整體來說很熟悉。」

這次日本隊僅帶了8名投手，接下來可能要面對6連戰，雖然有些吃緊，不過石井章夫指出，就是要由這8名投手完成所有賽程。日本今天對中華隊派出狀況最好的堀誠先發，之前也來台打過冬盟，另外陣中的山田義貴去年在冬盟先發3場，完全沒有失分。

雖然這次亞錦賽關乎到東京奧運最終資格賽的參賽權，不過日本是奧運地主隊，並不會有影響，石井章夫說：「奧運是職棒隊的事情，我們業餘隊只要負責贏下每一場比賽。」（編輯：吳協昌）1081015