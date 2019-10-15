2020金門馬拉松遇上元宵節 賽道添花燈

2020第13屆「金門馬拉松」明年2月開跑，金門縣長楊鎮浯（中）15日宣布，活動將自31日起全面開放網路報名，歡迎全球跑友來體會充滿閩南和戰地氛圍的路跑風情。中央社記者黃慧敏攝 108年10月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府今天宣布，2020金門馬拉松31日開放全球網路報名，明年2月8、9日在國立金門大學登場。適逢元宵佳節，賽道將會有花燈展示並有相關活動，與跑友歡慶元宵。

金門馬拉松獲得國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）及國際田徑總會（IAAF）成績及賽道認證，即將邁入第13屆。縣府今天舉行記者會，縣長楊鎮浯表示，賽事依然分2天進行，讓1天的馬拉松持續為2天的嘉年華，讓選手在空餘時也能走訪金門美景，品嚐在地美食。

楊鎮浯以馬拉松形容金門人的意志力，希望跑友不僅喜愛金門馬拉松，更關注金門。他廣邀跑友在充滿閩南文化及神秘戰地氛圍的賽道，體會另一種路跑風情。

中華民國路跑協會秘書長陳華恆介紹2020馬拉松特色指出，獎牌將以金門特有的「閩式建築」作為完賽獎牌設計。特別的是，賽事適逢元宵佳節，將提供賽道花燈展示與元宵相關活動，與跑友一同歡慶元宵佳節。

協會表示，2020金門馬拉松週邊服務再進化，特別結合新媒體應用，成立賽事官方粉絲專頁，及時解決有關賽事的任何疑問，其次是與立榮航空合作，提供跑者一條龍的服務，解決機票和住宿等問題。

2020金門馬拉松第1天健康休閒組5公里，名額1萬1000名；第2天路跑組11.2公里1600名、半程馬拉松21公里3600名，全程馬拉松42公里2800名。總計有1萬9000名跑者參與這場金門指標賽事。鑑於每年開放報名立刻秒殺，路跑協會提醒全球跑者手腳要快。

為了落實在地參加，大會依照往例提供競賽組1000個名額給金門籍縣民，提前於20日上午9時在金湖綜合體育館報名；全球網路報名31日下午6時開放。縣民如果20日未報到名，可以再參加31日全球網路報名，再試試手氣。（編輯：方沛清）1081015

2020金門馬拉松將於明年2月8、9日在國立金門大學開跑，歷年吸睛的海龍蛙兵也將共襄盛舉。圖為108年2月17日參與金門馬拉松的蛙人跑步英姿。中央社記者黃慧敏攝 108年10月15日