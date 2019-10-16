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亞錦賽日港之戰 球迷再舉牌挺反送中

最新更新：2019/10/16 21:01
亞洲棒球錦標賽日本與香港之戰16日晚間在台中棒球場登場，有球迷攜帶海報、布條在場邊為香港隊加油，並跨海聲援香港反送中活動。中央社記者趙麗妍攝　108年10年16日
亞洲棒球錦標賽日本與香港之戰16日晚間在台中棒球場登場，有球迷攜帶海報、布條在場邊為香港隊加油，並跨海聲援香港反送中活動。中央社記者趙麗妍攝　108年10年16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）香港反送中抗爭持續延燒，今天晚上在台中登場的亞錦賽日本與香港之戰，又有台灣球迷帶著香港加油的海報、護台抗中的看板，希望在場邊帶給香港人溫暖與希望，跨海聲援反送中。

亞錦賽14日晚上的中華隊對上香港之戰，有台灣球迷攜帶標語為香港加油，日本與香港之戰今天晚上在台中棒球場登場，香港球迷們也再次攜帶海報、布條，在場邊為香港隊加油，並跨海聲援香港反送中活動。

活動發起人陳致豪在臉書發起「有空的朋友來衝一波」，印製「台灣加油，香港加油」舉牌，以及護台抗中的布條，號召民眾穿黑衣、戴口罩一起聲援香港反送中，聲援民眾除了高舉「光復香港，時代革命」布條，在場邊也以粵語呼喊「香港人加油」，為場內香港運動員加油。

陳致豪表示，他自6月起就已發起一系列活動，除了在台中市政府前廣場辦活動，更號召民眾串聯連儂牆，日前更舉辦唱歌撐香港活動，雖然不能親臨香港抗爭第一現場，仍希望跨海給予聲援力量。

他提到，棒協雖然聲明禁止政治標語，但撐香港活動仍在場邊和平進行，雙方各自表述需求，展現台灣的民主與和平。

一下班就趕來支援的邱小姐指出，可以在日常生活中參與國際議題，而不是只透過電視螢幕感受，感覺很好。

其他前來看球賽的民眾對於撐香港活動則表示，各自和平表述意見很好，但最大希望還是「中華隊加油」。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081016

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