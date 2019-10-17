拳壇再傳噩耗 美27歲選手腦部遭重擊過世

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國拳擊手戴伊（Patrick Day）週末在芝加哥的比賽遭強敵康維爾（Charles Conwell）擊倒，腦部受創送醫後，今天傷重過世，得年27歲。

法新社報導，12日在芝加哥溫徹斯特體育館（Wintrust Arena）的70公斤級賽事中，戴伊遭2016年美國奧運國手康維爾擊倒後，送醫接受緊急手術。

拳擊賽承辦人迪貝拉（Lou DiBella）發布聲明說：「我謹代表家屬、團隊和至親好友，感謝各界在派屈克（戴伊）受傷後所給予的祈禱、支持和源源不絕的愛。」

戴伊12日在比賽第10回合被擊倒後，不省人事，被人以擔架送到芝加哥西北紀念醫院（Northwestern Memorial Hospital），動完手術後一直昏迷不醒，今天在親朋好友陪伴下告別人世。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，迪貝拉說：「他選擇上場打拳擊，深知每位拳擊手在擂台上所要面臨的風險。拳擊是派屈克熱情所在。這是他激勵人們的方式，拳擊讓他感覺充滿活力。」

戴伊是今年拳壇第3名因傷過世的拳擊手。

阿根廷拳擊手桑蒂蘭（Hugo Santillan）7月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯北方聖尼古拉斯（San Nicolas）賽事，遭對手擊倒後送醫不治。

桑蒂蘭過世2天前，俄羅斯的達達舍夫（Maxim Dadashev）才因美國馬里蘭州（Maryland）一場賽事遭受腦傷喪命。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1081017