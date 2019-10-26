穀保U18國手黑豹旗領頭搶勝 教頭盼球員歸零

2019第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽開幕戰26日登場，由去年冠軍穀保家商（淺色衣）與松山工農（深色衣）交手，穀保家商提前在3局以23比0輕鬆奪勝。中央社記者謝靜雯攝 108年10月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中信盃黑豹旗開幕戰，由去年冠軍穀保家商與松山工農交手，穀保家商先發陣容排開，有7人是U18世界盃冠軍隊班底，以23比0、3局拿勝，但總教練周宗志盼球員歸零：「做好本分」。

2019年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母棒球場開打，開幕戰為由穀保家商與松山工農交手，兩隊實力有段落差，但穀保家商沒有鬆懈，派出陣中有破150公里球速的潘文輝先發。

今年U18世界盃青棒賽中華隊拿下冠軍，就是以穀保家商青棒隊教練團與球員為班底，此次報名黑豹旗陣容中，有8名是U18冠軍隊的球員，今天先發打線加上先發投手潘文輝，總計7人是今年U18國手。

穀保投打發揮，潘文輝先發2局連飆6次三振，第一球開始球速就飆到150公里，高一投手馮皓後援1局無失分，兩人聯手壓制松山工農打線，沒有被敲出安打、無失分。

穀保全場敲出11支安打，加上松山工農出現多達10次守備失誤，穀保1到3局、局局得分，終場以23比0、3局扣倒松農，拿下首場比賽勝利。

周宗志表示，從世界盃結束後，一直提醒隊上8名中華隊球員，要尊重自己、尊重對方、尊重比賽，「回來之後一切歸零，不要一直沉溺在光環中」，此次參賽陣容多為高三球員，也希望他們在每場比賽、每次打擊、每次投球都好好珍惜，把該做的本分做好。（編輯：張芷瑄）1081026