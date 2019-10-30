劉致榮退出中華隊 洪一中：不能用健康換戰績

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）劉致榮今天宣布退出世界12強中華隊，由台電左投王宗豪替補，總教練洪一中表示，雖然有些措手不及，但不希望劉致榮用身體健康換戰績，中華隊關門工作會交給陳禹勳及陳鴻文。

總教練洪一中表示，今天早上才知道劉致榮要退出的消息，因為昨天他才剛身體檢查，「聽到是有點遺憾，本來是中華隊很重要的戰力，但我們不能用他的身體健康來換戰績，當然是有點措手不及，還好這幾天都有跟王宗豪保持聯絡。」

洪一中不清楚劉致榮的傷勢詳細狀況，他指出，有跟劉致榮說，手不舒服不能硬撐，影響到將來在美國紅襪隊的發展，洪一中說：「希望他身體健康，去美國有好的表現，我也跟他講，既然都已經發生了，希望你來球場面對記者講清楚。」

劉致榮本來在中華隊定位是救援，洪一中表示，劉致榮退出後，第8、9局的工作會交給Lamigo桃猿及富邦悍將的終結者陳禹勳、陳鴻文，不過2人在自辦熱身賽都有掉分，「看起來狀況沒有像在季賽好，這2天我還跟鴻文開玩笑說，趕快調一下，還是要靠你。」

原本中華隊只有陳冠宇一名左投，如今王宗豪遞補進中華隊，又多了一名左投可以使用，洪一中說明，本來就有一直在考慮王宗豪，「只是礙於這個時間點不知道要怎麼選擇，因為在裡面的投手都是從報到練到現在，大家都很投入這次的訓練，一下子要撤換不知道怎麼開口。」

洪一中也提到旅美投手林鋅杰的狀況，第2場自辦熱身賽投2個保送、被敲1支安打，「威力是有，但控球沒像在亞錦賽這麼好，希望利用這幾天，兩個投手教練跟他稍微聊天一下，是不是能夠再修正一下，把最好狀況調整出來。」（編輯：屈享平）1081030