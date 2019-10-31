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NBA哈登轟炸59分 火箭159比158險勝巫師[影]

最新更新：2019/10/31 14:23
美國職籃NBA休士頓火箭30日作客華盛頓巫師，火箭球星哈登（前）單場豪取59分，帶領球隊終場以159比158、1分之差險勝巫師。（圖取自twitter.com/HoustonRockets）
美國職籃NBA休士頓火箭30日作客華盛頓巫師，火箭球星哈登（前）單場豪取59分，帶領球隊終場以159比158、1分之差險勝巫師。（圖取自twitter.com/HoustonRockets）

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天作客華盛頓巫師，火箭球星哈登在比賽哨音響起前投進關鍵超前罰球，單場豪取59分，帶領球隊終場以159比158、1分之差險勝巫師。

「大鬍子」哈登（James Harden）此役32投18中，包含6顆三分球，罰球線上18罰17中砍進全場最高的59分。巫師畢爾（Bradley Beal）拿下次高的46分。

哈登說：「我每天都很認真，我愛上了主宰比賽。如果你不投入比賽，就不能指望有好的表現。」

「你也許做對了所有事情，但並非每次都能奏效，你必須不斷努力。」

這場比賽雙方你來我往緊咬比分，原本落後的火箭在關鍵第4節急起直追，比賽時間剩下32.4秒時，火箭球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）上籃得分並加罰1球，將比分超前為156比155。

隨後火箭塔克（P.J. Tucker）2罰都進，拉開比數至3分差，但巫師畢爾在三分線上獲判罰機會，3罰俱進扳平比分。

然而，哈登在比賽剩下2.4秒時獲得2罰機會，2投1中，巫師球員抓下籃板但哨音已響，火箭終場以159比158、1分之差收下勝利。

除了哈登狂砍59分的亮眼表現，衛斯布魯克本場也繳出17分、10籃板和12助攻的「大三元」成績。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081031

影片來源：ESPN YouTube頻道
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