國民隊首奪世界大賽冠軍 NBA巫師球場也瘋狂

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）華盛頓國民隊今晚逆轉封王，靠著客場4戰全勝拿下隊史首座MLB世界大賽冠軍，連正在觀賞美國職籃NBA例行賽的華府巫師隊主場球迷，也跳起來為國民隊的勝利歡呼。

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民隊（Nationals）的打線今天悶了6局後在7局上甦醒，揮出兩支全壘打逆轉，最終以6比2擊敗休士頓太空人（Astros），靠著客場4戰全勝拿下隊史首座世界大賽冠軍。

儘管華府傍晚開始下起滂沱大雨，但國民隊球場裡仍湧進近1萬6000名球迷到場，為遠在千里以外的國民隊加油。他們或穿雨衣或撐著傘，就是希望能見到國民隊寫下歷史。

不光是棒球迷，連今晚在NBA巫師（Wizards）主場舉行、巫師對戰休士頓火箭隊（Rockets）賽事，許多到場看球的球迷身上穿的並不是巫師或火箭隊的球衣，而是國民隊球衣。

當比賽中，球場宣布國民隊拿下首座世界大賽冠軍時，全場一陣歡呼，為國民隊慶賀。

在國民隊確定贏得冠軍頭銜後，到處都可以聽到球迷的歡呼聲，呼嘯而過的汽車鳴按喇叭慶祝。今晚的華府是洋溢歡欣的不眠夜。

國民隊系列賽以4比3力克太空人，奪得隊史（國民前身是1969年創立的蒙特婁博覽會隊，球隊2005年遷到華盛頓更名國民）第一座世界大賽冠軍，這也是世界大賽史上第一次出現7場比賽勝利都由客隊拿下的情況。（編輯：陳永昌）1081031