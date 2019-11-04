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詹姆斯連兩場大三元 助湖人拔馬刺奪5連勝

最新更新：2019/11/04 12:28

（中央社聖安東尼奧3日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天作客踢館聖安東尼奧馬刺，湖人球星詹姆斯砍進21分、11籃板和13助攻，連續2場送出「大三元」，帶領球隊終場以103比96擊敗馬刺，拿下5連勝。

湖人靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）「大三元」成績，以及「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）25分11籃板的表現，收下勝利踢館成功。詹姆斯於2018-2019年賽季加盟湖人，球隊整年沒拿過5連勝的佳績。

首節打完取得1分領先的湖人有效發揮攻勢，反觀馬刺的進攻節奏當機，半場打完以43比56落後湖人。

試圖迎頭趕上的馬刺靠著前鋒蓋伊（Rudy Gay）第3節鐘響前的一記3分球，縮小比分差距，但湖人仍以77比72領先。

來到第4節，馬刺後衛莫瑞（Dejounte Murray）單節獨拿16分，幫助球隊一度追平比數，但湖人進攻氣勢未減，終場以103比96奪勝。

湖人布萊德雷（Avery Bradley）今天拿下16分、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）14分，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也有14分、13籃板的表現。

詹姆斯1日狂飆39分16助攻與12籃板「大三元」成績，幫助湖人在延長賽以119比110擊敗達拉斯獨行俠。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1081104

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