12強賽A組墨西哥勝美國隊 率先闖進東京複賽

（中央社記者楊啟芳台中4日綜合報導）世界12強棒球賽A組進行到第2天賽事，墨西哥以8比2擊退美國隊，拿下2勝0敗，率先確定以分組第一晉級在東京的複賽，明天美國隊和多明尼加要爭搶最後一張門票。

世界12強棒球賽預賽分成3組，A組賽事率先於台灣時間昨天開打，在墨西哥舉行，A組共有墨西哥、美國、荷蘭及多明尼加4隊；台灣則被分在B組，與波多黎各、委內瑞拉及日本隊同組，將於5日開打，首戰對上波多黎各。

第一天賽事美國隊以9比0擊退荷蘭隊，墨西哥以6比1擊退多明尼加；今天多明尼加則以14比4大勝荷蘭隊。

今天第2場賽事由墨西哥對上美國隊，賽前兩隊皆是1勝0敗，1局上墨西哥來自日職巨人隊的維拉紐瓦（Christian Villanueva）敲2打點安打；不過3局下及4局下美國隊的克拉茲（Erik Kratz）及達爾貝（Robert Dalbec）接連轟出陽春砲，追平比數。

5局上墨西哥再攻下1分，8局上墨西哥來自阪神虎的納瓦洛（Efren Navarro）敲出2分打點安打，之後索里士（Roman Solis）再轟3分全壘打，終場墨西哥以8比2擊退強敵美國隊，率先拿下第2勝，確定晉級在東京舉行的12強複賽。

台灣時間明天A組賽事由美國隊交手多明尼加，要爭搶A組最後一張複賽門票。（編輯：張雅淨）1081104