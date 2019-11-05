12強賽日本展韌性搶勝 盼打線串連延續

2019世界12強棒球賽B組預賽，日本隊最終以8比4擊敗委內瑞拉隊，球員在場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 108年11月5日

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）世界12強棒球賽B組預賽，日本隊展現韌性以及纏鬥性，比賽後半段追分，以8比4擊敗委內瑞拉。日本隊總教練稻葉篤紀表示，希望今天後半段打線的串連，可以延續到明天與波多黎各的比賽。

B組預賽日本隊首戰在桃園棒球場與委內瑞拉交手，日本隊打線比賽前半段受制，7局打完2比4落後，8局靠著單局7次保送、2支安打，攻下6分大局，順利拿下比賽勝利。

世界12強賽B組預賽日本首戰對上委內瑞拉，總教練稻葉篤紀表示，投手山口俊（圖）狀況還沒有調整到最好。中央社記者吳家昇攝 108年11月5日

日本隊總教練稻葉篤紀表示，今天的比賽一路都處在緊張的氛圍中，很開心最後能夠贏球。他也提到今天先發投手山口俊，雖然這段期間有持續修正，但是狀況還是沒有調整到最好；對後援投手表現則是滿意，「大家都有確實扮演好自己的角色」。

日本隊比賽前半段落後，8局抓準時機搶分。對於8局無人出局、一二壘有人，選擇讓松田宣浩觸擊，但沒有收到好效果，稻葉篤紀表示，賽前有跟所有球員叮嚀，每個人都要做好短打的準備，當下的狀況因為處於落後，所以選擇保守戰術，雖然沒有收到好的結果，但不會改變之後的作戰模式。

稻葉篤紀肯定球員展現的韌性，稱讚打者與對方投手纏鬥的黏性，才能在8局選到7次四壞球保送，並且有適時攻勢串連。

稻葉篤紀表示，明天面對同樣屬中南美類型的球隊，有擬訂好策略，也希望今天好的打線串連可以延續到明天。

日本隊投手甲斐野央今天中繼投1局，沒被敲出安打、無失分，也拿下本場比賽勝投，他說很開心有機會首度代表日本隊打一級國際賽事，雖然很緊張，但上場相信捕手的引導，也很開心可以完成教練團交代的任務。

委內瑞拉今天比賽前半段多處於領先，8局接連保送誤事，總教練素貝羅（Carlos Subero）表示，8局時不斷換投想辦法控制住局面，但還是沒有辦法止血。不過，他稱讚今天先發投手都朋特（Felix Doubront）表現很好，「今天大家都很努力，打了一場好比賽」。（編輯：唐聲揚）1081105

比賽過程中，委內瑞拉球員在投手丘討論戰術。中央社記者吳家昇攝 108年11月5日

比賽結束後，日本隊球員向到場加油的球迷們鞠躬致謝。中央社記者吳家昇攝 108年11月5日