12強日本戰波多黎各留2左打 丸佳浩狀況不差

世界12強棒球賽B組預賽賽程第2天，日本隊6日將在桃園與波多黎各交手，打序有不小調整，第一棒改由山田哲人扛起，總教練稻葉篤紀（圖）表示，開路先鋒第一棒，還是希望以「能上壘的打者」為優先考量。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）世界12強棒球賽B組預賽，日本隊今天將與波多黎各交手，總教練稻葉篤紀說，因對方派出左投索托先發，所以打線調整，僅留2名左打者，至於丸佳浩狀況其實不差，繼續放入先發打序。

世界12強棒球賽B組預賽，日本隊今天在桃園棒球場與波多黎各交手，日本隊由投手高橋禮先發，波多黎各派出左投索托（Giovanni Soto）先發。

日本隊總教練稻葉篤紀表示，從影片觀察，波多黎各陣中有許多強力的投手，雖然沒辦法判斷的很明確，但使用二縫線以及伸卡球等會位移的球種不少，攻擊上可能會有一點難掌握。

昨天日本隊與委內瑞拉比賽，比賽前半段打線受制，直到8局才靠著對手接連保送、攻下大局，順利拿下比賽勝利；稻葉篤紀昨天在賽後記者會上，被日媒問起有沒有需要檢討的地方，他直接點名丸佳浩的攻擊。

稻葉篤紀今天賽前表示，丸佳浩其實打擊感覺不差，所以今天還是將他放入先發打序，先發打第7棒、守中外野，至於4棒鈴木誠也，昨天打擊表現也不理想，稻葉篤紀直言責任在教練團，也表示可能第一場比賽球員太緊張，但相信這會成為他們成長很好的養分。

日本隊今天打序有不小調整，第一棒改由山田哲人扛起，先發9棒僅留2名左打者，稻葉篤紀表示，開路先鋒第一棒，還是希望以「能上壘的打者」為優先考量。（編輯：張芷瑄）1081106