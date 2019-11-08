12強C組澳洲勝加拿大保生機 韓國確定晉級

（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界12強C組預賽來到最後一天，第一場賽事由加拿大交手澳洲隊，澳洲靠著8局下韋德敲致勝三壘安打，以3比1奪勝，讓韓國自動晉級複賽，晚上若韓國贏球，就由韓澳晉級。

C組共有韓國、澳洲、加拿大及古巴隊，從6日在韓國開打，此戰賽前韓國戰績2勝0敗，古巴和加拿大皆為1勝1敗，澳洲隊則是0勝2敗，處境相當危險。

不過此戰澳洲隊1局下就有攻勢，肯納利（Timothy Kennelly）敲二壘安打後，利用滾地球推進到三壘，接著葛蘭丁（Robert Glendinning）擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。2局上加拿大接連出現2支二壘安打，追平比數。

8局下澳洲隊在一、二壘有人時，韋德（Logan Wade）敲出關鍵三壘安打，帶有2分打點，終場就以3比1擊退加拿大。

澳洲隊奪勝後，目前變成加拿大及澳洲都是1勝2敗，C組戰況出現兩種可能性，但韓國已確定進複賽。若晚上韓國隊輸給古巴，就是韓國、古巴以2勝1敗晉級，但若韓國隊贏古巴，確定以3勝0敗、分組第一晉級，剩下3隊皆為1勝2敗。

在3隊戰績相同的狀況下，要比較對戰優質率，由於澳洲隊的對戰優質率高於古巴隊及加拿大，若晚上韓國隊贏球，就由韓國與澳洲晉級複賽。12強賽會產生一席2020東京奧運亞太區門票，若此情況發生，中華隊就必須在複賽擊敗韓國及澳洲，才能搶下奧運門票。（編輯：張雅淨）1081108