12強周東佑京關鍵跑壘 日本驚險逆轉澳洲

2019世界12強棒球賽複賽開打，11日晚間6時在千葉球場進行澳洲與日本之戰，日本隊終場以3比2逆轉險勝澳洲，驚險拿下複賽首勝。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強複賽今天在千葉ZOZO球場由預賽B組第1的日本隊交手C組第2的澳洲隊，日本隊落後大半場，不過7局下靠著代跑周東佑京關鍵跑壘追平，終場以3比2險勝。

澳洲隊於3局上展開攻勢，喬治（Darryl George）敲二壘安打後，甘納利（Timothy Kennelly）再敲出安打，帶有1分打點。4局上2出局後，威特菲爾（Aaron Whitefield）和尼爾森（Mitchell Nilsson）接連敲安打，澳洲取得2比0領先。

日本隊於4局下靠著鈴木誠也轟出陽春全壘打，追回1分；7局下吉田正尚敲安打後，換代跑周東佑京，接著連續盜上二壘及三壘，之後源田壯亮攻擊時，執行強迫取分戰術，周東佑京跑回關鍵追平分。

2019第2屆世界12強棒球錦標賽複賽開打，11日晚間在千葉球場進行澳洲隊與日本隊的賽事，4局下，日本隊鈴木誠也敲出一記陽春砲，助隊拿下第一分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

8局下兩人出局後，近藤健介敲出二壘安打，鈴木誠也獲故意四壞球，山田哲人、淺村榮斗再接連選到保送，擠回1分。終場日本隊就以3比2驚險擊退澳洲隊，日本目前在超級循環賽累積2勝0敗，澳洲隊則是0勝2敗。

此戰日本隊先發投手為山口俊，投4局被敲4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失2分；後援的田口麗斗、岸孝之、甲斐野央、山崎康晃皆沒有失分，勝投由甲斐野央拿下，山崎康晃進帳救援成功。

日本隊總教練稻葉篤紀賽後表示，「現在打上來剩6支球隊都很強，雖然獲勝很困難，但是選手都堅持到最後」。

此戰最關鍵的功臣為第7局代跑的周東佑京，包含2次盜壘和強迫取分，一路跑3個壘包拿到追平分。談到這次戰術，稻葉篤紀說：「當時無論如何就是想拿到這一分，周東完美地判斷執行強迫取分，真是太精彩了。」

周東佑京則說：「非常開心，當時就瞄準了盜本壘，過去努力的成果有收穫，真是太好了。」（編輯：唐聲揚）1081111

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2019第2屆世界12強棒球錦標賽複賽，11日晚間在千葉球場進行澳洲隊與日本隊的賽程，日本打者源田壯亮7局下採用短打強迫取分，讓三壘跑者周東佑京（右）滑回本壘，助隊追平比數。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

2019世界12強棒球錦標賽複賽，11日晚間由日本對上澳洲，日本隊終場以3比2逆轉險勝澳洲，由後援投手甲斐野央拿下勝投。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

2019世界12強棒球賽複賽開打，11日晚場賽事由日本迎戰澳洲，被壓制大半場的日本最終以3比2逆轉險勝。日本隊總教練稻葉篤紀（右）賽後表示，「現在打上來剩6支球隊都很強，雖然獲勝很困難，但是選手大家都堅持到最後。」中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽11日起在日本進行複賽賽程，地主日本隊（圖）11日晚間首戰面對澳洲隊，一度落後，終場以3比2逆轉勝澳洲，選手在場中擊掌慶祝中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日