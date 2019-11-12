MLB新人王 太空人阿爾瓦雷茲大都會阿隆索得獎

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人球員阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）今天榮獲美聯年度新人獎，紐約大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）則拿下國聯新人獎。

22歲的阿爾瓦雷茲獲得全部30張第1名選票支持，以滿分150分輕鬆擊敗對手，成為歷來第11位以全票通過之姿獲選美聯新人王，也是太空人隊史第3位拿下新人王的球員。

巴爾的摩金鶯投手泯恩斯（John Means）以53分居次；坦帕灣光芒內野手洛威（Brandon Lowe）以27分排名第3。

阿爾瓦雷茲與許多古巴前輩一樣都是叛逃到美國開啟大聯盟生涯。他今年僅出賽87場，但締造大聯盟史上新人最高的整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）1.067（至少350打席），打擊率3成13、27轟、78打點。

路透社報導，阿爾瓦雷茲透過翻譯表示，他要感謝所有人在球季期間對他的協助與指點，尤其是隊友和支持他的球迷。

國家聯盟新人獎則由大都會一壘手阿隆索拿下，他贏得29張第1名選票，剩下另1張第1名選票是亞特蘭大勇士投手索羅卡（Mike Soroka）獲得。第3名是聖地牙哥教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

24歲的阿隆索是大都會隊史第5位新人王得主。佛羅里達州出生的他今年以53轟登上大聯盟全壘打王，並改寫紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年寫下的新人最多52轟紀錄。阿隆索本季掃進120分打點，打擊率2成60。

阿隆索在MLB網路（MLB Network）訪問中說：「我真的覺得很幸運。我得感謝紐約大都會從春訓開始就給我機會，從第一天就一直相信我。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1081112