馬刺主場敗給灰熊 帕克球衣引退留遺憾

（中央社聖安東尼奧11日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天在主場以109比113敗給曼菲斯灰熊，賽後馬刺為今年6月退休的法國籍明星後衛帕克，舉辦感人的背號9號球衣引退儀式。

現年37歲的帕克（Tony Parker）2001年披上馬刺戰袍，當時19歲的他才打了4場比賽就成為先發球員。帕克效力馬刺17個球季期間幫助球隊4度贏得總冠軍。

帕克NBA生涯出賽1254場，平均每場貢獻15.5分、5.6助攻、2.7籃板。帕克結束跟馬刺的合作關係後，生涯最後一個球季則替夏洛特黃蜂效力。

他致詞說道：「感謝經歷過的所有歲月，真是一段瘋狂的旅程。」

帕克幫助馬刺分別在2003、2005、2007與2014年獲得NBA總冠軍，而他個人則是在2007年獲得總冠軍賽MVP殊榮，當時馬刺在7戰4勝的總冠軍系列賽中，以4比0橫掃克里夫蘭騎士，帕克平均每場砍下24.5分。

但今天灰熊以4分之差揚威客場，賽後的球衣引退儀式中，多名馬刺退役球星到場見證，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也向帕克致意。

帕克在致詞最後向球迷高喊：「我要一個大聲的『加油！馬刺！加油』，大家能為我再呼喊最後一次嗎？」全場觀眾向帕克報以令人難忘的熱烈歡呼。

當眾人瞻仰他的球衣背號高掛在球場主樑，馬刺主場AT&T中心（AT&T Center）全場球迷歡聲雷動。

期間最感人的時刻莫過於波波維奇談到他起初不信任帕克，然後幫助他成長成為NBA超級球星的點滴。

波波維奇面帶笑容談到這位子弟兵說：「托尼（指帕克），我要為你效力馬刺期間，加諸於你的身心折磨向你致歉。我是全球最幸運的人，見證你從19歲到現在，我真幸運能目睹這一切，我愛你。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081112