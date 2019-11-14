12強賽日韓關鍵戰 岸孝之有望先發

（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽複賽，日本隊目前戰績3勝1敗，16日複賽最後一戰將與韓國隊交手，日本隊預期將派出王牌投手岸孝之先發，岸孝之目前賽會僅後援出賽紀錄，投3局無失分。

世界12強棒球賽複賽，日本隊預賽全勝晉級，複賽僅輸給美國，昨天擊敗強敵墨西哥隊，目前複賽戰績與墨西哥隊同為3勝1敗，今天為大會休兵日，日本隊明天賽程輪空，16日複賽最後一戰將與韓國隊交手，

日本隊王牌投手岸孝之，在12強賽正式開打前，因為感冒休息，投手教練建山義紀當時就表示，會讓岸孝之預賽牛棚待命，岸孝之預賽與中華隊交手，後援投1局，沒被敲出安打、無失分，複賽與澳洲比賽也後援登板，總計投2局被敲1支安打，投出1次三振、無失分。

岸孝之調整狀況越來越佳，根據日媒報導，16日的日韓大戰，很有可能由岸孝之扛起關鍵戰先發，這場比賽的勝負，除了攸關冠軍戰對戰組合，也牽動中華隊能否爭取2020年東京奧運棒球賽事門票。

中華隊今天安排練球，明天與美國隊比賽，將派出業餘合作金庫成棒隊王牌側投手吳昇峰扛先發，美國隊預計派出丹西（Parker Dunshee）先發，丹西本屆賽事曾在預賽與多明尼加交手，先發投2.1局被敲1支安打，失掉2分皆非責失分。（編輯：吳協昌）1081114