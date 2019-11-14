周天成驚險逆轉卡夏普 香港羽賽挺進8強

（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣羽球一哥周天成今天在香港羽球公開賽16強賽，第2局驚險化解對手3個賽末點，上演逆轉秀，最終以12比21、23比21、21比10扳倒印度選手卡夏普，收下8強門票。

這次台將共4組挺進香港公開賽16強賽，包括「羽球王子」王子維、男雙李哲輝與楊博軒、女雙許雅晴與胡綾芳稍早都輸球，周天成是本屆8強賽僅存的台將。

2019香港公開賽今年在紅磡體育館舉行，屬於BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，去年首輪爆冷出局的周天成，這次首輪與日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama）激戰3局才過關。

周天成今天16強賽迎戰印度選手卡夏普（Parupalli Kashyap），過去5度過招，周天成取得3勝2敗些微優勢，其中近3戰交手，都拿下勝利。

周天成今天首局就陷入苦戰，開賽一度以2比0領先，但對手隨即以4比0攻勢反超，雖然周天成兩度扳平戰局，仍無力逆轉，首局以12比21棄守。

第2局戰況前段猶如首局的翻版，周天成僅取得短暫領先，隨即一路落後，所幸局末及時回神，連續化解對手3個賽末點，而自己也錯失1個局末點，但周天成這次未讓機會溜走，關鍵時刻連得2分，以23比21扳回一城。

周天成決勝局延續次局的氣勢，6比4領先後，一口氣拉出8比0攻勢，並把握領先優勢，以21比10獲勝，晉級8強。

周天成下一戰將與丹麥好手約根森（Jan O Jorgensen）與印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）勝方交手。（編輯：屈享平）1081114