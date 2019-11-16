12強中華隊5比1贏澳洲隊 球迷欣喜若狂

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，以5比1奪勝，球迷欣喜若狂。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

（中央社記者楊明珠東京16日專電）中華隊在世界12強棒球賽的最後一戰，今天中午在東京巨蛋球場對上澳洲隊，最後以5比1奪勝，球迷欣喜若狂。日本球迷說，仍期待中華隊明年參加東京奧運。

儘管賽前已知中華隊無法透過這次12強賽搶下進入明年東京奧運門票，但大批球迷仍湧進東京巨蛋力挺。

比賽前7局，雙方膠著，比數維持在1比1，不過在8局下，中華隊展開攻勢，岳東華獲四壞保送後，高宇杰、王威晨連續安打，先拿下超前分，接著林哲瑄大棒轟出3分砲，將領先差距拉開至5比1。9局下陳鴻文登板後援送給對手2次三振，中華隊擊敗澳洲。

當林哲瑄擊出3分砲後，中華隊的球迷欣喜若狂，搖旗吶喊，有人高喊「林哲瑄，我愛你」。比賽結束的瞬間，中華隊球迷興奮起立看著球場的中華隊選手，有人高喊「謝謝你們」、「辛苦了」，有人說真的好感動。

賽後，與友人從高雄專程來東京巨蛋加油的楊先生說：「林哲瑄過去常在重要的比賽會擊出讓球迷印象深刻的一擊，今天我們所有的心願，林哲瑄一口氣幫我們實現了。三分砲讓所有人都感動，我鼓掌都鼓到手破皮、流血了。」

楊先生說：「中華隊距離東京奧運只差一步，只要累積能量，明年在我們的土地上六搶一，親自把這唯一的一張門票搶下來。希望球員和球迷都繼續將士用命，把奧運門票順利搶下來。」

嫁給日本人、帶著孩子到球場加油的冷靜（名字）頭戴迪士尼卡通人物米妮頭飾，看起來很俏麗。賽後受訪時她說：「今天超開心的，我昨天有來，昨天差一分（輸給美國隊），今天還是來幫中華隊加油，所以今天就全副武裝，帶國旗、臉上貼紋身貼來加油。太好了，今天台灣隊獲勝。」

今天有不少日本人為中華隊加油，在外野加油區，努力擺手勢跳啦啦隊舞。比賽結束後，日本男士島田和小島在東京巨蛋場外高興地舞動身體，一直「喔、喔、喔」的高歌。

穿著統一獅球服的島田說，今天實在太棒了。他有台南的朋友，喜歡統一獅隊，今天來為中華隊加油。他說，這次中華隊距離明年東京奧運只差一步，但還是有機會。日本是東京奧運主辦國，日本希望台灣能來東京奧運。

島田說：「台灣加油！要來東京喔！明年我們在東京等台灣隊來。台灣的朋友大家加油！」

小島用流利的中文說出「台日友好」，並強調台日來往密切，而且台日的棒球歷史久，他最近才看中華職棒，就喜歡上台灣的棒球，今晚有日本對上韓國的比賽，但他先來挺台灣隊（中華隊）。

中華隊在12強賽事今天全部結束，以複賽2勝3敗的戰績拿下第5名。日本隊今晚對上韓國隊，明天決賽也是日韓之戰。（編輯：陳永昌）1081116

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，體育署署長高俊雄、駐日代表處副代表張仁久到場加油。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，球迷打扮俏麗熱情相挺。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日中午在東京巨蛋球場對上澳洲隊，以5比1奪勝，台日球迷狂喜，寄望中華隊明年4月搶下東京奧運門票。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，有美女球迷「全副武裝」到球場加油。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，嫁到日本的女球迷裝扮俏麗連2天到場為中華隊加油。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日在東京巨蛋球場對上澳洲隊，加油區的球迷奮力表現，讓東京巨蛋球場彷彿是中華隊主場。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日

中華隊在12強棒球賽的最後一戰，16日中午在東京巨蛋球場以5:1贏澳洲隊。中華職棒會長吳志揚（右2）到場加油。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月16日