王光輝談3個看王威晨打球感動時刻 健康最重要

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊王威晨此次世界12強棒球賽用好表現證明自己，球星爸爸王光輝看在眼中感觸多，分享一路看著王威晨打球的3個感動時刻，也希望他把身體健康放首位。

中職中信兄弟隊王威晨此次世界12強棒球賽攻守表現亮眼，獲選大會最佳三壘手，球星爸爸、前兄弟象球星「萬人迷」王光輝談起兒子表現，滿是驕傲。王光輝名氣大，以前大家都叫王威晨是「王光輝的兒子」，王光輝開玩笑說，看來以後換大家叫我「是王威晨的爸爸了」。

王威晨2015年在選秀第13輪被中信兄弟隊選進，順位並不亮眼，但是一直很努力。王光輝分享看著兒子一路打球，有3個時刻真的想流淚，第一次是王威晨在新竹棒球場打出生涯首安、三壘安打，「當下我才有我兒子真的在打職棒的感覺」。

第二次是王威晨今年球季打出致勝安打，上到二壘振臂吶喊，拿下單場最有價值球員，再來就是王威晨敲出首轟，王光輝笑說：「大家一直打電話、傳訊息給我，我還在看電視到底發生什麼事。」

王威晨的棒球路並非一帆風順，王光輝表示，王威晨大學時期腳骨折，休養了2年，當時一直鼓勵王威晨，棒球不是只打一、兩年，未來還有10幾年的路要走，身體健康最重要、急不得。

王威晨剛進職棒前幾年，表現也不是特別突出，2016年時打擊率甚至不到一成，王光輝笑說：「老爸也有一成多的時候，棒球生涯就是這樣，不可能永遠是往上爬，只要不要大起大落就好。」（編輯：張雅淨）1081120