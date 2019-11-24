大勇183公分曹以諺徐生明盃最高 預賽展實力

（中央社記者謝靜雯高雄24日電）桃園大勇身高183公分「小巨人」曹以諺，是此次徐生明國際少棒賽32支隊伍中最高球員，今天與高雄美濃交手開轟，教練林佳宏說，曹以諺打擊力量佳，要找到能壓制他的投手不容易。

桃園大勇國小剛在金龍盃全國少棒菁英賽拿下冠軍，原班底參賽徐生明少棒賽，但期間因為球員流感、學校考試、畢業旅行，有一段時間沒有練球，影響球感，昨天預賽首戰與韓國大邱玉山國小交手，以2比11輸球，林佳宏表示，韓國球隊實力不錯，自己發生過多失誤才是沒能拿下比賽的主因。

今天比賽大勇首戰與高雄美濃國小交手，打線發揮，首局靠著保送、失誤、曹以諺3分砲開啟攻勢，第1、2局各打下10分，終場以23比1、4局拿下勝利，曹以諺單場3安貢獻7分打點、展現長打火力。

大勇今天第2戰與高雄忠孝交手，也以10比0、4局拿勝，預賽戰績2勝1敗、晉級複賽；林佳宏稱讚投手羅修翊表現出色。

談起曹以諺表現，林佳宏說，曹以諺原本是社區棒球隊的球員，小學5年級才加入，剛加入時身高不到170公分，短短一年抽高超過10公分，目前長到183公分，投球、打擊都有練。

曹以諺具有身高優勢，擔任投手球速也可以破100公里，林佳宏說，曹以諺未來若往投手發展有不錯的潛力，至於現階段，擔任打者時打擊力量佳、體格好，只要確實擊到球，「同齡球員要找到能壓制他的投手不容易」。

曹以諺說，從社區棒球隊到正規科班訓練，雖然很辛苦，但棒球是興趣，本身屬於大砲型球員，6年級目前為止大小比賽（包括友誼賽）合計敲出超過10轟，在剛落幕的金龍盃中也敲4轟，比起投球更喜歡打擊，希望自己可以成為打擊無死角的球員。（編輯：張雅淨）1081124