6搶1主辦權 體育署近日邀棒協中職談

（中央社記者黃巧雯台北3日電）針對6搶1奧運最終資格賽舉辦權，棒協盼能調整三方協議書，中職則難接受，體育署長高俊雄今天表示，這兩天將拜訪棒協理事長辜仲諒、中職會長吳志揚，盼確定未來合作模式。

高俊雄、中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華民國棒球協會理事長辜仲諒今年1月簽署合作協議書，並就「組、訓、賽」達成共識，除了今年11月世界棒球12強賽由棒協主辦外，未來一級賽事（包括明年4月的6搶1奧運最終資格賽），主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導，棒協全力協助。

不過，棒協昨天宣布，明年4月的6搶1奧運最終資格賽，繼續委由中華職棒組訓賽，但舉辦賽事部分，希望對三方協議書做出調整；中職則表示「難接受」，要求棒協依照協議內容執行。

高俊雄上午受訪時表示，就像兩家公司一樣，他們的合作協議怎麼談，各有各自主張、解讀，「我們只是個見證人，我沒有任何評論」。他強調組訓賽中參加國際賽部分，需回歸到國民體育法相關規範，即國際賽事窗口、組訓賽都由棒協負責。

不過，在三方今年1月簽署合作協議後，高俊雄指出，由於棒協同意委由中職負責「組、訓、賽」，因為該工作與情蒐密切關聯，因此體育署今年3月起直接將情蒐相關補助給中職。

對於棒協、中職雙方現今對6搶1主辦權看法不一，高俊雄透露，這兩天將拜訪或電話聯繫棒協理事長辜仲諒、中職會長吳志揚，盼確定未來合作模式，他強調，棒協和職棒一定要合作 只是合作模式可能會微調。（編輯：張雅淨）1081203