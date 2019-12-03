宋家豪薪水翻3倍 新球季年薪破千萬

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，宋家豪新球季加薪3倍，從年薪1500萬日圓變成4500萬日圓（約新台幣1260萬元），宋家豪今年成為球隊主力牛棚投手，出賽48場，奪下27個中繼點，曾連17場出賽無失分。

宋家豪自2016年加入東北樂天金鷲隊，直到2017年從育成選手轉支配下，該年在一軍出賽5場，拿下3個中繼點，防禦率3.86。宋家豪從去年開始獲得大量一軍機會，出賽40場，拿下11個中繼點、5勝3敗，防禦率僅1.73。

宋家豪於今年球季更是成為主力牛棚投手，總計出賽48場，拿下27個中繼點、3勝2敗，防禦率2.18；雖然6月時他曾因狀況不穩，短暫下二軍，不過8月回一軍後，締造連17場比賽無失分的紀錄。

宋家豪今年的關鍵表現，也讓他在年底獲得加薪，明年年薪為4500萬日圓（約新台幣1260萬元），從今年的1500萬日圓相差了3倍，另外宋家豪2018年薪僅440萬日圓，2年內翻了10倍。

樂天其他洋將部分，洋砲布賴希（Jabari Blash）獲加薪2000萬日圓，明年年薪為1.4億日圓（約新台幣3920萬元）；洋投布希尼斯（Alan Busenitz）也獲加薪2000萬日圓，明年年薪9000萬日圓（約新台幣2520萬元）。（編輯：張芷瑄）1081203