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日職新球季29日開打 宋家豪入選開季一軍名單

2024/3/28 17:36
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（中央社記者楊啟芳台北28日電）日本職棒新球季將於明天開打，東北樂天金鷲隊陣中台灣投手宋家豪入選開季一軍名單，由於吳念庭、王柏融、張奕等人都已回台灣發展，目前僅剩宋家豪1名台將在日職一軍打拚。

日職中央聯盟、太平洋聯盟都將在明天開打，共有6場比賽，其中宋家豪所屬的樂天金鷲隊與西武獅隊交手，樂天推出早川隆久先發對上西武的今井達也。

宋家豪進入旅日第9個球季，今年春訓雖然從二軍出發，不過在8日與樂天一軍會合，之後在熱身賽出賽4場，各投1局都是演出3上3下，近況相當好。

今天日職各隊公布開季一軍名單，宋家豪順利從一軍出發，為開季唯一在一軍的台將，其他2名旅日小將分別為樂天金鷲隊王彥程、日本火腿隊孫易磊還是育成球員，今年則要力拚轉支配下（正式球員）。

宋家豪目前生涯在日職一軍出賽297場，拿下18勝13敗，以及103次中繼成功、7次救援成功，防禦率2.95，近幾年都是球隊陣中相當重要的牛棚主力。（編輯：張雅淨）1130328

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