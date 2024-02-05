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孫易磊4日春訓首度牛棚練投 最速146公里狀況不錯

2024/2/5 13:19
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅日火腿隊18歲台灣投手孫易磊春訓備戰，昨天首度進牛棚練投，捕手站著接球，共投24顆、自評調整狀況不錯，最快球速約146公里。

投手孫易磊去年U18世界盃棒球賽投出身價，獲得日職北海道日本火腿鬥士隊青睞，去年11月有先赴日本參加秋訓約14天，後返台加入亞洲棒球錦標賽代表隊。

旅日生涯第一個球季，孫易磊於今年1月初赴日，根據日媒報導，孫易磊昨天首度春訓牛棚練投、捕手站著接球，共投24球、最快球速146公里，對於牛棚狀況，孫易磊自評目前這個階段有這樣的球速，調整狀況算不錯。

孫易磊與火腿在育成選秀會第3輪選進的18歲投手加藤大和互動不少，不用透過翻譯也可以用英文交談，主要聊當天練習的內容。

火腿隊二軍3日安排首場紅白戰，今天休息一天，明天繼續練習，預計7日會再安排紅白戰，20日二軍也有安排對外賽將與韓職三星獅隊交手。（編輯：張雅淨）1130205

#日職
#火腿隊
#孫易磊
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