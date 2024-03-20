宋家豪日職熱身賽後援投1局 連3場無失分

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）日本職棒東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在一軍熱身賽登板後援，對中日龍隊投1局演出3上3下，最快球速飆出149公里，目前在熱身賽出賽3場、各投1局，都沒有失分。

宋家豪進入旅日第9個球季，今年春訓雖然從二軍出發，不過在8日與樂天一軍會合，9日登板對上日本火腿隊、15日對上DeNA橫濱隊都各投1局，沒有失分。

樂天金鷲隊今天與中日龍隊交手的熱身賽，宋家豪在8局下登板後援，讓大島洋平擊出一壘飛球遭接殺後，讓石川昂彌擊出右外野飛球出局，最後再讓三好大倫擊出一壘滾地球出局。總計宋家豪用13球投1局演出3上3下，沒有失分，最快球速149公里。

此戰中日龍隊在4局下靠著細川成也轟出陽春全壘打，攻下1分，且中日的先發投手小笠原慎之介主投6局，僅被敲出4支安打，沒有失分繳出好投，終場中日龍隊以1比0獲勝。樂天先發投手岸孝之則是投5局，被敲2支安打，投2次保送、4次三振，失掉1分，吞下敗投。（編輯：張雅淨）1130320