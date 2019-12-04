青棒營捕手石偉誠收穫多 盼扮演場上領導者

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營4日進行第2天課程，大理高中捕手石偉誠（前）接受教練張進德、朱立人指導後，順利演出盜壘阻殺，石偉誠表示，希望自己未來能像張進德一樣，在場上做一個好的領導者。中央社記者楊啟芳攝 108年12月4日

（中央社記者楊啟芳新北4日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天進行第2天課程，大理高中捕手石偉誠接受張進德、朱立人指導後，今天也順利演出盜壘阻殺，他希望未來能像張進德一樣，在場上扮演好的領導者。

在練習賽中，石偉誠演出盜壘阻殺，又有安打出現，他說昨天練習時，教練張進德、朱立人指導捕手站位、姿勢，壘上有人及壘上沒有人時的分別，「有稍微修正一下，能短時間內出手，比較容易抓到跑者，可以感受到跟之前不一樣」。

石偉誠這次和小一屆的捕手學弟李展毅一起參加，兩人也會互相討論，平常在母隊時，通常都是石偉誠蹲捕較多，不過去年青棒營時，由於石偉誠手受傷，由李展毅來接替。

這次是石偉誠第二次參加青棒營，上次是高一的時候，他表示，參加過後回去比賽壓力不會這麼大，因為在青棒營可以遇到很多好選手，「站在打擊區都對過，這邊練習都熟悉了，之後比賽遇到就不會像之前那麼緊張」。

石偉誠表示，希望自己未來能像張進德一樣，在場上做一個好的領導者，「這很重要，只要自己情緒沒管好，會影響到整個球隊，比賽做不好時我不會去多想，不然沉默會影響球隊，還是要放開一點，下次再來」。

石偉誠目前高三，畢業後打算先升大學磨練自己，再挑戰職棒，他認為還要加強領導能力，打擊技巧也要加強。（編輯：張芷瑄）1081204