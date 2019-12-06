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衛斯布魯克大三元 火箭賞暴龍2連敗[影]

最新更新：2019/12/06 14:32
美國職籃NBA的衛斯布魯克（前）5日締造「大三元」，率領休士頓火箭119比109擊敗多倫多暴龍。（圖取自twitter.com/houstonrockets）
美國職籃NBA的衛斯布魯克（前）5日締造「大三元」，率領休士頓火箭119比109擊敗多倫多暴龍。（圖取自twitter.com/houstonrockets）

（中央社多倫多5日綜合外電報導）美國職籃NBA的衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天拿下19分、13籃板、11助攻，締造「大三元」，率領休士頓火箭119比109獲勝，也讓多倫多暴龍吞下2連敗。

火箭今天客場作戰，有5人得分達兩位數，其中以麥克里摩（Ben McLemore）攻下全場最高28分最多，哈登（James Harden）進帳23分，塔克（P.J. Tucker）、豪斯（Danuel House Jr.）分別貢獻18分、16分。

暴龍陣中以攻下24分的西雅坎（Pascal Siakam）表現最佳，范佛利特（Fred VanVleet）貢獻20分，勞瑞（Kyle Lowry）也進帳19分，鮑爾（Norman Powell）、伊巴卡（Serge Ibaka）分別獲得14分、10分。

第4節打了3分鐘左右，暴龍一度將落後追到剩下1分差，但在哈登砍進三分球後，火箭拉出12比3攻勢，再把領先拉開到10分。

哈登在第3節尾聲時，遭伊巴卡打傷，當時哈登切入後拋投沒進，伊巴卡為了爭搶籃板，左手揮中哈登頭部，讓哈登當場倒地，躺了一陣子後，自行走進休息室，之後在第4節初回到場上。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1081206

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