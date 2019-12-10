史特拉斯堡續留國民 7年75.3億創天價

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民王牌投手史特拉斯堡同意以創紀錄天價合約7年2.45億美元（約新台幣75.3億）續留母隊，預料球員生涯將全部獻給國民。

國民在2019年世界大賽擊敗休士頓太空人，奪得隊史首座世界大賽冠軍，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）獲選最有價值球員（MVP），隨後他跳脫剩下的4年合約，投入自由市場爭取更高薪。

然而，史特拉斯堡在同意與國民續約後，將於下季繼續為母隊效力，若他的合約獲得證實，將創下大聯盟史上最高投手合約紀錄。

先前的最高投手合約紀錄，是波士頓紅襪隊以7年2.17億美元（約新台幣71億）簽下投手普萊斯（David Price）。

除了薪資總額，史特拉斯堡平均年薪3500萬美元也刷新投手合約紀錄，打破太空人當家投手葛蘭基（Zack Greinke）的3150萬美元年薪紀錄。

今年31歲的史特拉斯堡，本季例行賽拿下18勝，投了國聯最多的209局。他在季後賽5勝0敗，投出47次三振，出賽6場防禦率1.98。

在世界大賽，史特拉斯堡客場出戰太空人拿下2場勝投，包括第6戰主投8局的超優表現。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1081209