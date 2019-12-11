羽球年終賽不敵日本球王 王子維吞對戰4連敗

（中央社記者黃巧雯台北11日電）「羽球王子」王子維今天在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰，以10比21、9比21遭日本球王桃田賢斗橫掃，苦吞對戰4連敗。

世界排名第19的王子維在年終賽的前一站2019印度西德莫迪羽球國際賽奪冠，終結冠軍荒，這次首度出征在中國廣州舉行的世界羽聯世界巡迴賽總決賽，與台灣羽球一哥周天成分屬男單A、B組，各自為4強門票努力。

王子維首戰強碰日本球王桃田賢斗，桃田賢斗今年單季風光斬獲10冠，追平前馬來西亞「拿督球王」李宗偉所保持的單季最多冠紀錄，有機會在年終賽拿下第11冠，刷新紀錄。

王子維生涯3度對戰桃田賢斗，還沒能開胡，但近一次雙方在法國公開賽交手，王子維雖最終大戰3局吞敗，但那次也意外讓球王陷入苦戰。

面對狀態絕佳的的桃田賢斗，王子維今天開局就落居下風，且一路落後，首局以10比21棄守。

雙方第2局短暫比分互咬後，桃田賢斗憑藉著刁鑽殺球取分，一口氣連搶7分、以11比5超前，王子維後續無力扭轉戰局，最終以9比21落敗。

王子維小組賽首戰失利，但接下來第2、3戰對手也不好惹，分別為印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）、丹麥一哥安東森（Anders Antonsen）。（編輯：張芷瑄）1081211